POL-HH: 191216-4. Busunfall mit vier Leichtverletzten in Hamburg-Wilhelmsburg

Tatzeit: 16.12.2019, 09:43 Uhr Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, B 75 zwischen Harburg und Wilhelmsburg

Heute Vormittag kam es in Wilhelmsburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus mit Schulkindern. Es gab vier Leichtverletzte, darunter drei Kinder.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 44-jährige deutsche Busfahrer offenbar aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Pkw Opel Corsa auf. In dem Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt 15 Schulkinder sowie zwei Betreuerinnen. Durch die Kollision wurden drei Kinder (9, 9, 10) aus dem Bus sowie die Fahrerin des Opel Corsa leicht verletzt. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Desweiteren entstand Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen.

Der Busfahrer wurde im weiteren Verlauf einem sogenannten SFT-Test (Standardisierter Fahrtüchtigkeitstest) unterzogen. Hierbei ergaben sich Zweifel an dessen Eignung zur Personenbeförderung, sodass die Beamten zwecks weiterer Überprüfung einen Bericht an die Führerscheinstelle fertigten. Weil der Fahrer darüber hinaus keine Fahrerkarte vorlegen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes der Verkehrsstaffel Süd (VD 4) dauern an.

