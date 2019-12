Polizei Hamburg

POL-HH: 191206-1. Eine Zuführung nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Hamburg-Altona

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.12.2019, 01:25 Uhr Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Thadenstraße

Beamte des Polizeikommissariats 16 (PK 16) haben letzte Nacht einen 44-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor einen versuchten Einbruchdiebstahl in eine Wohnung begangen zu haben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen öffnete der Tatverdächtige die gekippte Terrassentür durch Hindurchgreifen und gelangte anschließend in die Wohnung. Als er im Schlafzimmer das Licht einschaltete und Schubladen öffnete, wachte die 75-jährige Bewohnerin auf. Sie sprach den Mann an, woraufhin dieser aus der Wohnung flüchtete. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und nahmen den mutmaßlichen Einbrecher noch in Tatortnähe vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie Gegenstände, die aus der Wohnung der 75-Jährigen stammten, auf. Weiteres mutmaßliches Stehlgut fanden die Beamten auf dem zurückgelegten Fluchtweg des Verdächtigen.

Die in der Region Mitte I für Einbrüche zuständige Fachdienststelle (LKA 112) übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Festgenommene soll dem Haftrichter zugeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der Tatverdächtige auch für weitere Taten verantwortlich sein könnte.

Ka.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell