Polizei Hamburg

POL-HH: IHSMH - Pressetermin mit dem Polizeipräsidenten in der Polizeieinsatzzentrale - Einladung für Medienvertreter

Hamburg (ots)

Zeit: 06.12.2019, 11:45 Uhr Ort: Polizeipräsidium Hamburg, Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg

In Hamburg schaut man hin: Am Freitag nimmt Polizeipräsident Ralf Martin Meyer höchstpersönlich in der Polizeieinsatzzentrale eingehende Notrufe und Hinweise aus der Bevölkerung entgegen.

Ende September startete die Polizei die größtangelegte Öffentlichkeitskampagne der letzten Jahre und Jahrzehnte. Unter dem Motto "In Hamburg schaut man hin" soll mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen die Aufmerksamkeit der Hamburger Bevölkerung geweckt und das Band zwischen den Hamburgerinnen und Hamburgern und der Polizei gestärkt werden.

Durch den Einsatz des Polizeipräsidenten in der Notrufzentrale soll der Fokus erneut auf die Wichtigkeit von Hinweisen aus der Hamburger Bevölkerung gelenkt werden. Die Polizei appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, im Zweifel auch in zunächst vielleicht unklar erscheinenden Situationen die Polizei zu kontaktieren. Es gilt: "Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig!"

Medienvertreter haben zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr die Möglichkeit, den Polizeipräsidenten bei seiner Arbeit in der Polizeieinsatzzentrale zu besuchen.

Sowohl Ralf Martin Meyer als auch der Polizeipressesprecher Timo Zill stehen für O-Töne zur Verfügung.

Es wird um Voranmeldung bis Freitagmorgen, 09:00 Uhr gebeten. Zudem ist ein zeitgerechtes Erscheinen im Foyer des Polizeipräsidiums zu 11:45 Uhr erforderlich.

Ka.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell