Polizei Hamburg

POL-HH: 191205-3. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Hoheluft-West

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.12.2019, 04:30 Uhr Tatort: Hamburg-Hoheluft-West, Heckscherstraße

Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die am frühen Morgen einen 79-Jährigen in der Wohnung überfallen und Geld erbeutet haben. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 134).

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klingelte es in den frühen Morgenstunden beim 79-Jährigen an der Tür. Der Mann habe darauf den Öffner für die Haustür betätigt und bei leicht geöffneter Wohnungstür gewartet. Zwei Männer sollen die Tür dann gewaltsam aufgedrückt haben und in die Wohnungen eingedrungen sein.

Hier begaben sie sich direkt ins Wohnzimmer und stahlen Bargeld sowie eine Uhr.

Anschließend flüchteten die beiden Täter.

Der geschockte Bewohner konnte die Männer nicht näher beschreiben.

Bisherige Maßnahmen führten nicht zur Identifizierung der Täter.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Ri.

