POL-HH: 191126-1. Festnahme professioneller chilenischer Wohnungseinbrecher - Einladung für Medienvertreter zum Fototermin

Tatzeit: 21.11.2019, 17:30 Uhr Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Gladiolenweg

Fahnder der Fachdienststelle für Wohnungseinbruchdiebstähle (LKA 19 "Castle") haben am vergangenen Donnerstag zwei Chilenen (beide 63) vorläufig festgenommen. Die Südamerikaner sind verdächtig, zuvor einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eidelstedt begangen zu haben.

Die Beamten wurden auf die Männer aufmerksam, weil diese sich verdächtig in einem Wohngebiet verhielten. Nachdem die Personen sich einige Minuten auf einem Privatgrundstück aufgehalten und dieses anschließend wieder verlassen hatten, überprüften die Polizisten das betreffende Einfamilienhaus. Hierbei stellten sie ein offenbar frisch aufgehebeltes Fenster fest. Ob bei diesem Einbruch Stehlgut erlangt wurde, steht aufgrund der Ortsabwesenheit des Bewohners derzeit noch nicht fest.

Im weiteren Verlauf bewegten die beiden Tatverdächtigen sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Halstenbek / Schleswig-Holstein, wo sie sich wiederum in auffälliger Art und Weise durch ein Wohngebiet bewegten. Die Polizei prüft, ob die Südamerikaner auch in diesem Gebiet Einbrüche begangen haben.

Nachdem die Männer aus dem Umland wieder nach Hamburg zurückgekehrt waren, nahmen die Fahnder die beiden Chilenen schließlich im Bereich des Bahnhofes Veddel vorläufig fest. Einer der beiden führte einen Schraubendreher und eine Stirnlampe mit sich, beide Personen Handschuhe. Auch eine größere Summe Bargeld, die die Männer bei sich hatten, wurde sichergestellt um zu prüfen, ob es sich hierbei um deliktisch erlangtes Geld handelt.

Gegen einen der Männer bestand bereits ein Haftbefehl wegen des Verdachts des fünffachen Wohnungseinbruchs im vergangenen Winter, welchen die Fahnder vollstreckten.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnanschrift der Verdächtigen in Hamburg-Wilhelmsburg stellten die Beamten diverse Schmuckstücke und Elektronikartikel sicher, die mutmaßlich aus der Begehung weiterer Einbrüche stammen dürften.

Die weiteren Ermittlungen hierzu werden beim LKA 19 geführt und dauern an.

Beide Männer wurden dem Haftrichter zugeführt.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die in der Wohnung sichergestellten Gegenstände

am 26.11.2019, 11:00 Uhr in Hamburg-Winterhude, Überseering 35 (LKA 19)

zu fotografieren.

Darüber hinaus steht der Leiter des LKA 19 "Castle", Herr Neumann, für Nachfragen und O-Töne zur Verfügung.

