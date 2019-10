Polizei Hamburg

POL-HH: 191027-4. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Bahrenfeld - Erste Erkenntnisse

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.10.2019, 03:40 Uhr Tatort: Hamburg-Bahrenfeld, Luruper Hauptstraße

In der vergangenen Nacht kam es in Hamburg-Bahrenfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in deren Verlauf ein Mann lebensgefährlich und mindestens zwei weitere leicht verletzt wurden. Die Mordkommission (LKA 41) übernahm die Ermittlungen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet eine größere Anzahl Personen aus bislang unbekannten Gründen miteinander in Streit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der durch Beteiligte offenbar auch ein Messer eingesetzt wurde. Ein 25-Jähriger wurde anschließend mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ärztlicher Notversorgung soll sein Zustand sich inzwischen stabilisiert haben. Zwei weitere Personen erlitten mutmaßliche Schnittverletzungen am Kopf beziehungsweise an der Hand und wurden ambulant versorgt. Durch eintreffende Polizeibeamte wurden mehrere Personen überprüft und deren Personalien festgestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

