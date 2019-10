Polizei Hamburg

POL-HH: 191024-5. Ergebnisse einer hamburgweiten Taxenkontrolle

Hamburg (ots)

Zeit: 23.10.2019, 09:30 Uhr - 17:30 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Die Polizeiakademie führte gestern mit einer Lehrgruppe und Unterstützung der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI), sowie der Verkehrsdirektion eine Taxenkontrolle durch.

Insgesamt wurden 88 Taxen am Hachmannplatz, in der Mönckebergstraße und in der Martinistraße kontrolliert und sechs Taxen die Weiterfahrt zur Personenbeförderung untersagt.

Gründe hierfür waren unter anderem nicht mitgeführte Papiere oder die stark abgefahrenen Reifen eines Taxis.

Bei einem 76-jährigen Taxifahrer bestanden so erhebliche körperliche Mängel, dass bei ihm durch einen speziell geschulten Beamten ein standardisierter Fahrtüchtigkeitstest durchgeführt wurde. Aufgrund des Ergebnisses wurde dem 76-Jährigen durch die Beamten die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wurden sein Führerschein und der Personenbeförderungsschein sichergestellt.

Im Rahmen der Kontrolle konnten Beamte einen 67-jährigen deutschen Fahrradfahrer beobachten, wie dieser im Fahren gegen ein ebenfalls fahrendes Taxi trat. Das Taxi hatte sich zuvor nach aktuellem Ermittlungsstand regelkonform in den Verkehr eingeordnet.

Der Fahrradfahrer wurde im Anschluss angehalten und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Bei dem 30-jährigen litauischen Insassen eines kontrollierten Pkw im Verlaufe einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Heidi-Kabel-Platz stellten die Beamten fest, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Der Litauer wurde anschließend durch Beamte der Verkehrsdirektion festgenommen.

Des Weiteren stellten die Beamten zahlreiche Ordnungswidrigkeiten bei den kontrollierten Taxen fest und fertigten zwei Meldungen über technische Mängel, beziehungsweise nicht mitgeführte Papiere.

Lew.

