Polizei Hamburg

POL-HH: 191022-IHSMH: Zuführung nach Kfz-Aufbruch in Hamburg-Borgfelde

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.10.2019, 03:01 Uhr Tatort: Hamburg-Borgfelde, Alfredstraße

In Hamburg schaut man hin: Aufgrund aufmerksamer Beobachtungen zweier Zeugen konnten Polizeibeamte heute in den frühen Morgenstunden in Borgfelde einen mutmaßlichen Kfz-Aufbrecher festnehmen.

Ein Anwohner (32) hörte zunächst ein dumpfes Geräusch aus Richtung geparkter Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf sah er, dass in einem Pkw Mazda (Modell 626) ein Mann hantierte. Während der Zeuge die Polizei alarmierte, beobachtete er, wie der Mann durch die Beifahrerscheibe aus dem Auto herauskletterte und in Richtung Klaus-Groth-Straße flüchtete.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen meldete sich ein Taxifahrer (42) bei den Beamten. Dieser berichtete, in der Klaus-Groth-Straße einen verdächtigen Mann gesehen zu haben, der auffällig in geparkte Fahrzeuge geschaut habe.

Zwischenzeitlich hatte der Besitzer des aufgebrochenen Mazda mitgeteilt, dass aus seinem Pkw unter anderem eine dreieckige Fahrradtasche, mehrere Werkzeuge und eine Taschenlampe fehlten.

Bei den weiteren Fahndungsmaßnahmen wurde die Besatzung des Peter 41/1 im Bereich Klaus-Groth-Straße/Burgstraße schließlich auf einen Mann aufmerksam, der halb in einem Altkleidercontainer hing. Im Hinblick auf die Bekleidung entsprach dessen äußeres Erscheinungsbild bereits der Täterbeschreibung. Die Beamten sprachen den Mann daher an. Der polizeilichen Aufforderung, aus dem Container zu klettern, kam er aber nur zögerlich nach.

Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten schließlich fest, dass es sich bei ihm um einen wegen Eigentumsdelikten polizeibekannten Litauer (42) handelt. In einer Hand hielt der Mann eine Taschenlampe, neben dem Container fanden die Beamten eine Tasche, in der sie eine dreieckige Fahrradtasche und mehrere Werkzeuge fanden. Sie nahmen den daher dringend tatverdächtigen Mann daraufhin vorläufig fest.

Weiterhin fanden die Beamten auch das mutmaßliche Tatwerkzeug in der Tasche des Mannes. Hierbei handelt es sich um einen Fahrraddynamo, der an einen Schnürsenkel geknotet war.

Ermittler des Landeskriminalamts 162 übernahmen die weitere Sachbearbeitung. Sie führten den 42-Jährigen einem Haftrichter zu.

Die Ermittlungen dauern an.

