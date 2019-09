Polizei Hamburg

POL-HH: 190929-4. Zeugenaufruf nach Überfall auf Discounter in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.09.2019, 20:50 Uhr Tatort: Hamburg-Bahrenfeld, Bahrenfelder Kirchwenweg

Die Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Tätern, die am Samstagabend einen Discounter in Bahrenfeld überfallen haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden mit Tüchern und Sonnenbrillen maskierten Täter den Discounter und forderten von einer Kassiererin (48) die Herausgabe von Bargeld. Einer von ihnen hielt hierbei eine Schusswaffe in der Hand. Zu diesem Zeitpunkt befand sich gerade ein weiterer Mitarbeiter (31) an dieser Kasse, um etwas einzukaufen. Beide reagierten auf die Ansprache nicht. Als der 31-Jährige stattdessen zu seinem Handy griff, flüchteten die beiden Täter ohne Beute aus dem Geschäft in Richtung des S-Bahnhofs Bahrenfeld.

Im Rahmen der mit neun Funkstreifenwagen sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Sie können bislang wie folgt beschrieben werden:

Täter 1 (mit Schusswaffe):

- männlich - Anfang 20 Jahre alt - etwa 1,70 m groß - schlank - trug eine Tarnfleckjacke

Täter 2:

- männlich - etwa 1,65 m groß - schlank - war dunkel gekleidet

Das Raubdezernat der Region Altona (LKA 124) hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

