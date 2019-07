Polizei Hamburg

POL-HH: 190724-3. Zwei Verkehrsunfälle mit schwer Verletzten in Hamburg-Eimsbüttel und Hamburg-Altstadt

Hamburg (ots)

Unfallzeiten: 23.07.2019, 14:58 Uhr und 16:56 Uhr Unfallorte: Hamburg-Eimsbüttel, Methfesselstraße; Hamburg-Altstadt, Ballindamm

Bei zwei Verkehrsunfällen sind gestern Nachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2) hat die Ermittlungen übernommen.

Bei dem Unfall in Eimsbüttel befuhren nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwei 56-jährige Radfahrer (Rennrad und Pedelec) die Methfesselstraße aus Richtung Osterstraße kommend in Richtung Hagenbeckstraße. In Höhe der Einmündung Lutterothstraße überholte der Rennradfahrer den Pedelec-Fahrer linksseitig. Im selben Moment lenkte der Fahrer des Pedelecs nach links, um nach links über die Radwegfurt in Richtung Else-Rauch-Platz einzubiegen und übersah dabei den überholenden Rennradfahrer.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Radfahrern. Beide Männer kamen zu Fall. Der Pedelec-Fahrer wurde hierbei leicht, der Rennradfahrer schwer verletzt.

Der Rennradfahrer wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

Beim 56-jährigen Pedelec-Fahrer bestand der Verdacht, dass er das Rad unter Einfluss von berauschenden Mitteln geführt hatte. Zwecks Blutprobenentnahme wurde er anschließend zum PK 23 gebracht.

Beim zweiten Verkehrsunfall befuhr ein 56-Jähriger als Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz Reisebusses die Straße Ballindamm in Fahrtrichtung Glockengießerwall auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe Ballindamm und Alstertor wechselte der Bus den Fahrstreifen nach links und übersah dabei einen neben ihm fahrenden 49-Jährigen auf einer Honda Monkey.

Es kam zur Kollision, woraufhin der Hondafahrer stürzte und sich schwere Verletzungen (u.a. Hals-Wirbel-Syndrom) zuzog. Er wurde anschließend ins Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

Ri.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Daniel Ritterskamp

Telefon: 040 4286-56208

E-Mail: daniel.ritterskamp@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell