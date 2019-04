Polizei Hamburg

POL-HH: 190403-4. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger in Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 02.04.2019, 14:38 Uhr Unfallort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee

Gestern Nachmittag verunfallte ein 97-jähriger Fußgänger schwer, als er beim Überqueren der Langenhorner Chaussee mit einem 54-jährigen Rollerfahrer kollidierte. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) übernommen.

Bisherigen Erkenntnissen zu Folge wollte gestern Nachmittag ein 97-Jähriger die Langenhorner Chaussee an einer Stelle ohne Fußgängerübergang queren. Der Senior schob dabei sein Fahrrad, als ein Transporter auf der rechten Fahrspur anhielt, um den Mann passieren zu lassen. Währenddessen überholten weitere Fahrzeuge den haltenden Transporter auf der linken Fahrspur. Nachdem der Fußgänger an dem Transporter vorbei ging, stieß er mit einem den Transporter überholenden Rollerfahrer zusammen und stürzte. Dabei verletzte sich der 97-Jährige schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der ebenfalls gestürzte Rollerfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Nach einer ambulanten Behandlung wurde er wieder entlassen.

Für den Zeitraum der polizeilichen und rettungsbedingten Maßnahmen war die Langenhorner Chaussee stadtauswärts für rund 1 ½ Stunden voll gesperrt. Obwohl der Verkehr an der Fibigerstraße umgeleitet wurde, kam es zeitweise zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Verkehr uneingeschränkt um 16:09 Uhr wieder frei gegeben.

Jo.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Laura John

Telefon: 040/4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell