POL-HH: 190227-3. Zwei Festnahmen nach Zeugenhinweisen in Hamburg-Stellingen und Barmbek

Hamburg (ots)

Zeiten: 26.02.2019, (A) 22:55 Uhr und (B) 23:25 Uhr

Orte: (A) Hamburg-Stellingen, Warnstedtstraße (B) Hamburg- Barmbek, Wittenkamp

Die Polizei konnte in den gestrigen späten Abendstunden aufgrund von Zeugenhinweisen zwei Männer zum einen wegen des versuchten Diebstahls eines Motorrades und zum anderen wegen Einbruch in eine Schule vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen führen die jeweils örtlich zuständigen Dienststellen im Landeskriminalamt (A - LKA 132; B - LKA 142).

(A)

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand beobachtete eine 21-Jährige gestern Abend als sich ein Mann in der Warnstedtstraße in verdächtiger Weise an einem Motorrad zu schaffen machte. Er nahm zunächst die Schutzplane ab und versuchte anschließend das Motorrad der Marke Suzuki wegzuschieben. Im weiteren Verlauf konnten die alarmierten Beamten des Polizeikommissariates (PK) 27 den Tatverdächtigen, einen 23-jährigen Letten, vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Der Mann wird heute dem Haftrichter zugeführt.

(B)

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gestern Nacht auf einem Schulgelände in Hamburg-Barmbek einen ungewöhnlichen Lichtschein. Er verständigte die Polizei. Die Beamten des PK 36 stellten vor Ort ein aufgehebeltes Fenster fest.

Im weiteren Verlauf konnten die Beamten einen 41-jährigen Rumänen auf dem Schulgelände vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Jo.

