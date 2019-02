POL-HH: 190227-1. Verkehrsunfall mit Linienbus in Hamburg-Rotherbaum

Polizei Hamburg

Unfallzeit: 26.02.2019, 17:40 Uhr Unfallort: Hamburg-Rotherbaum, Edmund-Siemers-Allee

Bei einem Verkehrsunfall sind gestern Nachmittag neun Fahrgäste eines beteiligten Linienbusses leicht verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Ermittlungen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein Linienbus mit ca. 80 Fahrgästen die Busspur der Edmund-Siemers-Allee vom Theodor-Heuss-Platz kommend in Richtung Bundesstraße.

Zeitgleich befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Pkw Opel Adam den rechten Fahrstreifen in dieselbe Fahrtrichtung und wendete in Höhe Hausnummer 1 ordnungswidrig über die Fahrstreifenbegrenzung der Busspur.

Der Fahrer des Linienbusses konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision mit dem vor seiner Front wendenden Pkw vermeiden.

Durch die Vollbremsung des Busses wurden in diesem insgesamt neun Fahrgäste, darunter ein 11-Monate altes Baby, leicht verletzt.

Der 42-Jährige fuhr trotz Hupen des Busfahrers zunächst weiter in Richtung Innenstadt davon, musste jedoch an einer roten Ampel in Höhe Edmund-Siemers-Allee/Theodor-Heuss-Platz anhalten.

Der 51-Jährige Fahrer des Linienbusses stieg aus diesem aus, lief dem Pkw hinterher und stellte den Fahrer dort zur Rede.

Fünf der neun Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert.

Da der Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort besteht, wurde der Führerschein des 42-Jährigen sichergestellt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war ein Fahrstreifen in Richtung stadtauswärts und die Busspur von 18:00 Uhr bis 19:25 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

