POL-HH: 181205-5. Zeugenaufruf nach versuchtem Überfall auf einen Supermarkt in Hamburg-Fuhlsbüttel

Hamburg (ots) - Tatzeit: 03.12.2018, 21:58 Uhr Tatort: Hamburg-Fuhlsbüttel, Alsterkrugchaussee

Die Polizei Hamburg fahndet nach drei bislang unbekannten Tätern, die am Montagabend einen Supermarkt in Hamburg-Fuhlsbüttel überfallen haben und bittet dazu um Hinweise aus der Bevölkerung. Das zuständige Raubdezernat (LKA 144) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betraten die drei Täter den Supermarkt und bedrängten die Angestellten, wobei einer Angestellten die Hände gefesselt wurden. Einer der Täter entwendete im weiteren Verlauf den Schlüsselbund einer Angestellten, an dem sich offenbar auch Schlüssel zu den Kassen befanden. Nachdem Passanten die Polizei verständigt hatten, flüchteten die Täter unerkannt. Zwei von ihnen flohen in nördlicher Richtung und einer in Richtung Innenstadt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme der Täter. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1

- männlich - ca. 30-35 Jahre alt - etwa 1,80m groß - kräftige Figur - "südländisches" Erscheinungsbild - Dreitagebart - bekleidet mit einem schwarzen Mantel, einer weiten Jogginghose und einer Schiebermütze

Täter 2

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - etwa 1,80m groß - "südländisches" Erscheinungsbild - bekleidet mit einer grünen Weste, einem grauen Pullover und einer weiten Jogginghose - trug eine Sporttasche bei sich

Täter 3

- männlich - ca. 1,75m-1,80m groß - "südländisches" Erscheinungsbild - dunkle Bekleidung

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.

Jo.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Laura John

Telefon: 040/4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg.de

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell