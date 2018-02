POL-HH: 180228-4 Erneuter Einsatz der Task Force zur Drogenbekämpfung in mehreren Stadtteilen

Hamburg (ots) - Zeit: 27.02.2018, 05:30 Uhr - 28.02.2018, 05:00 Uhr Ort: Hamburg-St.Georg, Hamburg-St.Pauli, Hamburg-Sternschanze

Bei einem erneuten Einsatz der Task Force zur Drogenbekämpfung haben Drogenfahnder 139 Personen überprüft, gegen 39 Personen Aufenthaltsverbote erteilt und mehrere Personen wegen Drogenverstößen vorläufig festgenommen. Darüber hinaus führten die Fahnder eine Razzia in einem Lokal am Hansaplatz in St. Georg durch. Das für die Bekämpfung des Frontdeals zuständige Landeskriminalamt 68 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Fahnder hatten zuvor Erkenntnisse erlangt, dass in dem Lokal mit Drogen gehandelt wird und es möglicherweise als Rückzugsort für Dealer genutzt wird. Aus diesem Grunde erfolgte dort in den Abendstunden mit Kräften der Task Force eine Razzia. Dabei nahmen die Beamten einen 34-jährigen Nigerianer vorläufig fest. Der Mann steht im Verdacht, zuvor mit Marihuana gehandelt zu haben. Bei ihm wurden mehrere Gripbeutel mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Mangels Haftgründen wurde der 34-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Beamten verfügten anschließend die Schließung des Lokals.

In der Münzstraße in Hamburg-St.Georg nahmen Fahnder einen 22-jährigen Afghanen nach Verdacht des Handelns mit Heroin vorläufig fest. Bei ihm stellten die Beamten 3 Gramm Heroin sicher. Während der Überprüfungssituation erschien ein 19-jähriger Iraner, der von dem 22-Jährigen sofort als der vermeintliche Lieferant des Heroins belastet wurde. Die Beamten nahmen den 19-Jährigen daraufhin ebenfalls vorläufig fest und fanden bei ihm weitere 7 Gramm Heroin. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Personen einem Haftrichter zugeführt.

Im Sternschanzenpark nahmen die Drogenfahnder einen 22-jährigen Senegalesen sowie einen 20-jährigen und einen 19-jährigen jeweils aus Guinea-Bissau stammenden Mann nach Handel mit Marihuana vorläufig fest. Die beiden 20- und 22-jährigen Männer wurden mangels Haftgründen wieder entlassen, der 19-Jährige wurde einem Haftrichter zugeführt.

Polizeisprecher Timo Zill zu den Maßnahmen der Task Force:

"Wir werden nicht nachlassen, unsere Maßnahmen zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität zu treffen. Dazu gehört, dass wir auch in Lokalen konsequent nachsetzen werden, sofern wir Erkenntnisse haben, dass dort mit Drogen gedealt wird oder diese Lokale als Rückzugsort für Drogendealer genutzt werden."

Wun.

