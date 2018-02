POL-HH: 180227-1. Zwei vorläufige Festnahmen nach Raub in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots) - Tatzeit: 26.02.2018, 10:30 Uhr Tatort: Hamburg-Bergedorf, Friedrich-Frank-Bogen

Beamte des Polizeikommissariats 43 nahmen gestern Vormittag einen aus Burkina Faso stammenden 18-Jährigen und einen 15-jährigen Deutschen vorläufig fest, die im Verdacht stehen, einen Geldboten überfallen und Bargeld erbeutet zu haben. Die Ermittlungen führt das für die Region zuständige Landeskriminalamt (LKA 173).

Nach derzeitigem Stand der Ermittlung befand sich ein 59-Jähriger in einem Geldinstitut, um im Auftrag seiner Firma eine größere Geldsumme abzuheben.

Diese Auszahlung hatte der 18-Jährige offenbar beobachtet und folgte dem Geschädigten zu seinem auf dem Kundenparkplatz abgestellten Pkw.

Hier sprach der 18-Jährige den Geschädigten an und griff sofort nach der Tasche, in der sich das Bargeld befand.

Da der 59-Jährige die Tasche festhielt, schlug der Täter diesen mit der Faust. Der Geschädigte fiel zu Boden und wurde dort zudem gegen den Kopf getreten.

Anschließend flüchtete der Täter mit der Tasche in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der Sofortfahndung konnte der 18-Jährige im Beisein eines 15-Jährigen am Bahnhof Nettelnburg angetroffen werden. Beide wurden vorläufig festgenommen. Die zuvor geraubte Geldtasche befand sich in ihrem Besitz. Sie wurde sichergestellt und später an den Geschädigten ausgehändigt.

Der 59-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt und wurde vor Ort ambulant durch Rettungssanitäter versorgt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige entlassen und der 18-Jährige einem Haftrichter zugeführt.

Th.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Evi Theodoridou

Telefon: +49 40 4286-56214

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg.de

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell