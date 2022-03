Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wyk auf Föhr - Reifenstecher auf Föhr, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Wyk auf Föhr (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (28.03.22) wurden in Wyk an insgesamt 15 PKW die Reifen zerstochen. Die Polizeizentralstation auf Föhr hat die Ermittlungen dieser Sachbeschädigungen aufgenommen.

Am Fähranleger wurde an sieben parkenden Fahrzeugen mindestens ein Reifen zerstochen, am Parkplatz des Wellenbades im Rebbelstieg waren sechs Autos betroffen und am Parkplatz Rathausplatz in der Hafenstraße zwei PKW. Wer hat am Sonntagabend (27.03.22) oder in der Nacht Personen in Wyk beobachtet, die mit diesen Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04681-758980 oder per Mail Wyk.PZSt@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell