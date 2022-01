Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Raubüberfall im Bereich Friedrichsberg, Polizei sucht Zeugen

Schleswig (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (12.01.2022), gegen 15.00 Uhr, kam es in Schleswig im Bereich des Sportplatzes neben der Peter-Härtling-Schule zu einem schweren Raub. Eine 20-jährige Schleswigerin ging gegen 15:00 Uhr einen Fußweg vom Holzredder kommend in Richtung Flattenberg, als ihr ein unbekannter Mann auf gleichem Wege entgegenkam. Auf Höhe der 20-Jährigen zog der Mann ein Messer und erpresste unter Vorhalt desselben die Herausgabe von Bargeld in geringer Höhe, anschließend flüchtete er unerkannt in Richtung Holzredder.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich, 20-25 Jahre alt - kräftige Statur, 180-185 cm groß - kein Bart, keine Brille - sehr kurzes, dunkles Haar - gebrochen Deutsch sprechend - dunkler Teint, Muttermal im seitlichen Bereich des Kinns - dunkel bekleidet mit Jacke, Hose und Sneakern

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Gibt es Zeugen des Vorfalls? Hat jemand die oben beschriebene männliche Person vor oder nach der Tat oder auch an anderen Tagen im o.g. Bereich beobachtet? Wem ist ein Mann bekannt, auf den die Täterbeschreibung passen könnte? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621 - 840 zu melden.

