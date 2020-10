Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Geschwindigkeitsmessungen - 26 Autofahrer deutlich zu schnell!

Flensburg (ots)

Am Montag (12.10.20) führten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Nord Geschwindigkeitsmessungen in zwei gefahrenträchtigen Bereichen auf der B200 und der B199 durch.

Die erste Messstelle war von 11:50 - 12:50 Uhr auf der B200 in Höhe der Anschlussstelle zur A7 eingerichtet. Hier ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Km/h. In nur einer Stunde wurden neun Autofahrer gemessen, die die zulässige Geschwindigkeit um mehr als 21 Km/h überschritten. Am Schnellsten fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit 112 Km/h.

Von 13:40 - 15:30 Uhr wurde der Bereich der Anschlussstelle zur A7 auf der B 199 überwacht. Hier gelten 60 km/h in. In dieser Zeit wurden 17 Autofahrer mit über 21 Km/h zu schnell gemessen. Vier von ihnen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit sogar um mehr als 41 Km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell