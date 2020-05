Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: FL: Einbruch im Citti-Park - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

In der Nacht zu Montag (18.05.20) brachen unbekannte Täter in den Citti-Park in Flensburg ein. Sie drangen über das Dach in den Markt ein und legten sich Tabakwaren zum Abtransport zurecht. Gegen 00:20 Uhr löste die Alarmanlage aus und die Täter flüchteten. Ob sie etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Wer hat im Zeitraum von 23:00 - 01:00 Uhr im Umfeld des Marktes verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat auffällige Personen und Fahrzeuge, evtl. Transporter, im Bereich Friedensweg/Friedhof/Langberger Weg gesehen. Besonders interessant sind Beobachtungen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Vermutlich sind die Täter dort mittels einer Leiter auf das Dach gelangt.

Hinweisgeber melden sich bitte unter: 0461 / 4840 beim Kommissariat 4.

