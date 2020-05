Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Schmuck auf dem Südermarkt gefunden

Flensburg (ots)

Am Mittwoch (06.05.20) wurde im Bereich der "Plattform" auf dem Südermarkt in Flensburg eine Plastikdose mit diversen Schmuckstücken gefunden. Es handelt sich um Uhren, Ketten, Ringe, Ohrstecker und Broschen. Besonders auffällig sind ein Ring, in den eine Uhr eingearbeitet ist und eine Kette mit einem Seepferdchen im Anhänger.

Die Kriminalpolizei vermutet, dass die Schmuckstücke aus einem Diebstahl stammen könnten. Wer die Stücke vermisst oder etwas zu deren Herkunft sagen kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 7 (Tel.: 0461 - 484 0) zu melden.

