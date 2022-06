Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Seitenscheibe eines BMW eingeschlagen

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu gestern (01.06.) ist an einem Pkw BMW in der Straße Rehborn von bislang unbekannten Tätern eine Seitenscheibe eingeschlagen worden.

Der Wagen stand seit dem Vorabend gegen 20:00 Uhr verschlossen vor einer Garage auf dem Grundstück des Geschädigten.

Die Täter entwendeten aus dem Innenraum ein digitales Kombiinstrument.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und sucht nun nach Täterhinweisen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

