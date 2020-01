Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zeugensuche nach Unfallflucht auf dem Rathausparkplatz

Rösrath (ots)

Am Sonntagnachmittag (05.01.), zwischen 15 Uhr und 16.20 Uhr, stand ein blauer Pkw Skoda auf dem Parkplatz am Rathaus in der Hauptstraße in Hoffnungsthal. Neben diesem Pkw stand ein weißer VW Tiguan mit der Städtekennung GL. Als die Besitzerin des blauen Skoda zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Kratzschaden und weißen Farbaufrieb hinten rechts fest. Der weiße VW stand nicht mehr neben ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz. Möglicherweise wurde der Schaden durch den VW beim Ausfahren aus der Parklücke verursacht. Die Polizei RheinBerg sucht nun nach dem Fahrer / der Fahrerin des weißen VW, sowie mögliche Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an die 02202 205-0. (ct)

