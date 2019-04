Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbrecher scheitern bei zwei Geschäften

Wermelskirchen (ots)

In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag (25.04.) sind Einbrecher bei zwei Geschäften in der Innenstadt gescheitert.

In der Nacht zu Mittwoch war ein Second-Hand-Geschäft auf der Eich das Ziel der Einbrecher. Die Metalltüre hielt jedoch stand. In der Nacht zu Donnerstag versuchten die Diebe in einen Verbrauchermarkt an der Viktoriastraße einzudringen. Zwei verkleidete Fenster von einem Tabakwarengeschäft wurden teilweise aufgebrochen. Warum die Einbrecher nicht vollständig die Verkleidungen herausbrachen ist ungeklärt, eventuell wurden sie gestört.

Die Polizei hat die Einbrüche zur Nachtzeit im Fokus, wie die vier Festnahmen am Ostermontag zeigten. Die Bevölkerung wird gebeten, bei der Beobachtung von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sofort den kostenfreien Notruf 110 zu wählen. Sonstige Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0 entgegen. (rb)

