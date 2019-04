Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schloss geknackt und Gasflaschen geklaut

Bergisch Gladbach (ots)

Pfand-Gasflaschen haben Unbekannte am letzten Wochenende (30.03., 20.30 Uhr bis 01.04., 07.30 Uhr) vom Gelände eines Baumarktes an der Straße An der Bahn gestohlen.

Die Täter knackten die Schlösser der Käfige, in denen die leeren Gasflaschen gelagert wurden und stahlen eine Vielzahl. Bei Anzeigenaufnahme konnte die Mitarbeiterin des Marktes noch keine genaue Zahl nennen.

Da zum Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug benötigt wurde, hofft die Polizei auf Zeugen. Wer hat am letzten Wochenende auf dem Parkplatz oder in Tatortnähe ein Fahrzeug beobachtet, in dem die Gasflaschen lagerten oder in das sie umgeladen wurden? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

