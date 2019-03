Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 77-Jähriger übersieht Fußgängerin beim Abbiegen

Bergisch Gladbach (ots)

Beim Rechtsabbiegen auf die Steinstraße hat gestern (05.03.)in Bensberg ein Autofahrer eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Die leichtverletzte Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 08.50 Uhr befuhr ein 77-Jähriger in seinem Seat Ibiza die Kauler Straße und beabsichtigte seine Fahrt auf der Steinstraße in Richtung Moitzfeld fortzusetzen. Vor der Ampel hielt er bei Rotlicht an. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass kein Fahrzeug von links kam, nutzte er den grünen Rechtspfeil, fuhr langsam wieder an und wollte nach rechts in die Steinstraße abbiegen. In dem Moment erfasste sein Fahrzeug eine 40-jährige Fußgängerin, die gerade bei Grünlicht die Steinstraße queren wollte. Der Fahrer hatte nach seinen Angaben die Fußgängerin nicht gesehen.

Bei dem Unfall verletzte sich die Frau aus Overath leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Seat entstand leichter Sachschaden. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell