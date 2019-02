Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Bargeld und Schmuck gestohlen

Rösrath (ots)

Die Besitzer eines Hauses in der Straße Zum Frühlingsschacht in Hoffnungsthal sind gestern (14.02.) nur 30 Minuten fort gewesen. In der Zeit haben Einbrecher das komplette Haus durchwühlt.

Gegen 19.25 Uhr waren sie fortgegangen. Als sie schon kurz darauf wieder zurückkehrten, hörten sie zunächst ungewohnte Geräusche und schalteten die Außenbeleuchtung an. Sie konnten aber niemanden wahrnehmen. Im Haus stand ein Kellerfenster auf und fast alle Schränke und Schubläden standen offen. Schmuck und Bargeld fehlten.

Wie die Täter ins Haus gelangten, wird zurzeit noch ermittelt, da keine Aufbruchspuren an Türen und Fenstern festgestellt werden konnten.

Zeugen, die in der genannten Zeit etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

