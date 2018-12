POL-RBK: Kürten - Rad-Fahrerin touchiert: Unfallzeugen gesucht!

Kürten (ots) - Am Montagmorgen ist zwischen Dürscheid und Spitze eine Rad-Fahrerin durch einen Außenspiegel eines dunklen Skodas leicht verletzt worden. Der oder die Fahrer/in setzte die Fahrt einfach fort.

Aus Richtung Dürscheid kommend, fuhr heute (03.12.) gegen 07.30 Uhr eine Polizistin in Zivilkleidung mit ihrem Fahrrad auf der Wipperführter Straße in Richtung Bergisch Gladbach zu ihrem Dienstantritt. Nach dem Anstieg und den Serpentinen verläuft die Landstraße gerade in Richtung der dortigen Kreuzung. Hier überholte sie ein schwarzes Auto, das die 52-Jährige im Vorbeifahren am Ellbogen touchierte. Einen Sturz konnte die geübte Radlerin gerade noch abfangen. Ein nachfolgender silberner Pkw musste stark abbremsen, um die Rad-Fahrerin nicht auch noch zu verletzten. Die Beamtin nahm die Verfolgung mit dem Rad auf, jedoch stand der gesuchte Skoda nicht mehr an der Kreuzung.

Die Polizei bittet die oder den Fahrer des silbernen Pkws oder andere Unfallzeugen sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (shb)

