PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW-Anhänger

WiesbadenWiesbaden (ots)

Am Montag, den 07.12.20, gegen 22:40 Uhr war der 42-jährige Unfallverursacher aus dem Main-Kinzig-Kreis mit seinem PKW und einem Fahrzeuganhänger auf der A 3, in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen Limburg Süd und Bad Camberg schaukelte sich aus bislang ungeklärter Ursache der Anhänger auf und überschlug sich. Auf dem Anhänger war ein PKW, Peugeot 308 aufgeladen, welcher sich löste und auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Im Anschluss wurde die Fahrerkabine eines Sattelzuges und die Motorhaube eines PKWś beim Vorbeifahren, durch das in den linken Fahrstreifen hineinragende Heck des verunfallten PKW-Anhängers aufgeschlitzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 53000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bis zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn blieb der rechte und mittlere Fahrstreifen für ca. 2 Stunden gesperrt. Zu Behinderungen kam es nicht.

