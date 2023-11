Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußgänger von Pkw erfasst und tödlich verletzt

Oberhausen (ots)

Am Freitagnachmittag (03. November) ereignete sich auf dem Buchenweg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 74 Jahre alter Fußgänger tödlich verletzt wurde. Gegen 16:20 Uhr befuhr eine 20-jährige mit einem Pkw den Buchenweg in Fahrtrichtung Schmachtendorf. Auf Höhe des Rüsterwegs betrat der Fußgänger die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Der lebensbedrohlich Verletzte wurde vor Ort zunächst von Ersthelfern, darunter auch ein zufällig anwesender Arzt, versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Duisburger Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er aufgrund seiner schweren Verletzungen am frühen Samstagmorgen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt und wurde durch Angehörige betreut. Die Oberhausener Polizei wurde bei der Unfallaufnahme durch ein speziell ausgebildetes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Buchenweg zwischen den Straßen Im Gemeindegrund und Am Dunkelschlag bis 19:30 Uhr komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell