POL-MFR: (811) Diebstahl eines Radladers - Zeugen gesucht

Gunzenhausen (ots) - Am Montag (10.07.2023) ereignete sich auf der B 13 bei Gunzenhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Rollerfahrerin zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Gegen 10:15 Uhr wollte die Frau mit ihrem Motorroller kurz nach Schlungenhof nach links in Richtung Muhr am See auf die B 13 auffahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW ...

