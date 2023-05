POL-MFR: (601) Geldbeutel entrissen - Zeugen gesucht

Bad Windsheim (ots) - In der Nacht zum Sonntag (21.05.2023) geriet der Anbau eines Einfamilienhauses in Ippesheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) in Brand. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Gegen 03:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Meldung über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Herrnberchtheim ein. Beim Eintreffen alarmierter Streifen ...

