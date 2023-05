POL-MFR: (599) Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Dinkelsbühl (ots) - Am Sonntagvormittag (21.05.2023) musste ein Ultraleichtflugzeug in der Nähe des Dinkelsbühler Gemeindeteils Hellenbach notlanden. Der 62-jährige Pilot blieb glücklicherweise unverletzt. Gegen 10:00 Uhr kontaktierte der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei und teilte mit, dass er in der Nähe von Hellenbach notlanden musste. Alarmierte Streifen der ...

