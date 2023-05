POL-MFR: (597) Graffiti gesprüht - Zeugen gesucht

Erlangen (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag (18.05.2023) auf Freitag (19.05.2023) zwei Fahrzeuge in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) und Erlangen-Büchenbach. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen. Der schwarze BMW X5 mit dem amtlichen Kennzeichen ER-EH 93 war im Hof eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kornfeld" geparkt. ...

