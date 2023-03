Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (368) Bei Durchsuchung größere Mengen Rauschgift aufgefunden

Fürth (ots)

Beamte der Kriminalpolizei Fürth stellten am 14.03.2023 (Dienstag) bei einer Durchsuchung im Landkreis Nürnberger Land größere Mengen an Betäubungsmitteln sicher. Gegen die Beschuldigten wurden Haftbefehle erlassen.

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen erhielten Beamte des Fachkommissariats für Betäubungsmittelkriminalität der Kriminalpolizei Fürth Hinweise auf ein Ehepaar, welches im Verdacht steht, im größeren Stil Handel mit Betäubungsmitteln zu treiben.

In diesem Zusammenhang durchsuchten Beamte der KPI Fürth am 14.03.2023 die Wohnung des Paares in Leinburg. Hierbei wurden sie durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Durchsuchung führte zur Sicherstellung von rund 1500 Gramm Cannabis, ca. 900 Gramm Amphetamin, ca. 15 Gramm Kokain, 30 Ecstasy-Tabletten und rund 580 Gramm psychoaktiver Pilze. Zudem beschlagnahmten die Beamten rund 5000 Euro Bargeld.

Während der laufenden Durchsuchung gelang es den Beamten auch, die beiden Tatverdächtigen (35 u. 36 Jahre) festzunehmen. Diese hielten sich zu diesem Zeitpunkt in einem Pkw vor dem Wohnanwesen auf.

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wurde zudem eine Wohnung in Heroldsberg, sowie ein Bandprobenraum in Nürnberg durchsucht. Dies führte zum Auffinden geringer Mengen Cannabis.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen das beschuldigte Ehepaar. Der Ermittlungsrichter erließ am 16.03.2023 Haftbefehle wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

