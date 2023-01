POL-MFR: (144) 43-Jähriger schmuggelte Betäubungsmittel - Festnahme

Neustadt an der Aisch (ots) - Am Samstagvormittag (28.01.2023) wurde in einem Waldstück der Gemeinde Gerhardshofen (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein Mann von einem umstürzenden Baum getroffen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 71-jährige Mann befand sich gegen 10:45 Uhr mit zwei Begleitern in einem Waldstück des Gerhardshofener Gemeindeteils ...

