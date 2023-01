POL-MFR: (120) Zeugenaufruf nach Einbruch in Fahrradgeschäft

Heilsbronn (ots) - Am Montagnachmittag (23.01.2023) brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus im Weidenweg in Neuendettelsau. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Im Anwesen durchwühlten die Unbekannten ...

