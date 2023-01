POL-MFR: (91) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Heroldsberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (18.01.2023) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann Kindern gegenüber in Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in exhibitionistischer Art und Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 16:20 Uhr suchte ein Mann die Nähe von zwei Kindern, die sich am Bahnhof aufhielten. Er stellte sich neben sie, öffnete sein ...

mehr