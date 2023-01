POL-MFR: (24) Graffitisprayer auf frischer Tat festgenommen

Erlangen-Höchstadt (ots) - Am Donnerstagabend (05.01.2023) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Oberreichenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr verschafften sich Einbrecher über eine Terrassentür Zugang zu einem Anwesen in der Weiherstraße. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Aus dem Gebäudeinneren ...

