POL-MFR: (1500) Alexandra R. aus Nürnberg Katzwang vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Unbekannte haben in der Nürnberger Innenstadt die Pop-Up Karrierelounge der Bundeswehr beschmiert. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen. In der Nacht von Dienstag (12.12.2022) auf Mittwoch (13.12.2022), gegen 01:30 Uhr, bewarfen bislang unbekannte Täter die Pop-up Karrierelounge der Bundeswehr in der Breiten Gasse mit mehreren Farbbeuteln in ...

