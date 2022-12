POL-MFR: (1456) Einbruch in Schnellrestaurant Zeugenaufruf

Rohr (ots) - In den Abendstunden des Donnerstags (01.12.2022) ereigneten sich in Rohr (Lkrs. Roth) zwei Einbrüche in freistehende Einfamilienhäuser. Die Polizei bittet um Hinweise. Im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr war ein Einfamilienhaus Am Streubicht Ziel der Einbrecher. Durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss gelangten sie in das Anwesen und entwendete im Anschluss Schmuck. Der entstandene ...

