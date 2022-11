POL-MFR: (1346) Schüsse in Nürnberger Südstadt - Polizei gründet Sonderkommission und sucht wichtige Zeugen

Nürnberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (02.11.2022) trat ein Exhibitionist in einer U-Bahn im Nürnberger Westen in Erscheinung. Der 25-jährige Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Gegen 13:45 Uhr fiel ein zunächst unbekannter Mann in einer U-Bahn der Linie 1 auf, welche von Fürth nach Nürnberg fuhr. Der Mann umarmte eine bislang unbekannte Frau, entblößte sich daraufhin in der fahrenden U-Bahn und ...

