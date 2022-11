Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1344) Exhibitionist trat in U-Bahn auf - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (02.11.2022) trat ein Exhibitionist in einer U-Bahn im Nürnberger Westen in Erscheinung. Der 25-jährige Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

Gegen 13:45 Uhr fiel ein zunächst unbekannter Mann in einer U-Bahn der Linie 1 auf, welche von Fürth nach Nürnberg fuhr. Der Mann umarmte eine bislang unbekannte Frau, entblößte sich daraufhin in der fahrenden U-Bahn und manipulierte an seinem Geschlechtsteil.

Mehrere Fahrgäste verständigten die Polizei, welche die U-Bahn an der Haltestelle Eberhardshof stoppen ließ. Dort versuchte der 25-jährige Tatverdächtige in eine U-Bahn in Richtung Fürth zu gelangen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Mann jedoch vor Ort durch die alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-West festgenommen werden.

Im Verlauf der Festnahme gab ein jugendliches Mädchen gegenüber den Einsatzkräften an, dass sie ebenfalls von dem 25-Jährigen belästigt wurde.

Der 25-Jährige muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten. Die bislang unbekannte Frau sowie weitere Personen, welche durch den Mann belästigt wurden, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell