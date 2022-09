POL-MFR: (1206) Räuberische Erpressung in der Nürnberger Innenstadt

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (27.09.2022) kam es im Nürnberger Stadtteil Hafen aus noch ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 14:00 Uhr befuhr der 28-jährige Fahrer eines Renault die Hafenstraße in Richtung Eibacher Hauptstraße und wollte an der Einmündung zur Bremer Straße nach links in diese abbiegen. Zur gleichen ...

