Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1156) Kleinflugzeug verunglückt - Mögliche Unfallursache

Hilpoltstein (ots)

Wie mit Meldungen 1116 und 1118 berichtet, verunglückte am Samstag (10.09.2022) ein 53-jähriger Pilot mit einem Kleinflugzeug bei Thalmässing (Lkrs. Roth). Nun ergaben sich Hinweise auf die Unglücksursache.

Gegen 12:30 Uhr verunglückte ein Kleinflugzeug unweit des Flugplatzes Waizenhofen bei Thalmässing. Der alleine in dem Flugzeug befindliche Pilot erlitt hierbei tödliche Verletzungen.

Noch vor Ort übernahm das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei mit Unterstützung von Flugunfallsachverständigen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) und eines Gutachters die Ermittlungen zur Klärung der Absturzursache.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich der 53-jährige Pilot eines Ultraleichtflugzeugs kurz vor dem Absturz in einer Schlechtwetterlage befand. Hierbei kam es in der Luft aus noch nicht geklärter Ursache zum Abriss beider Tragflächen des Flugzeugs. Das in dem Flugzeug befindliche Rettungssystem wurde daraufhin ausgelöst. Jedoch wurde hierbei der Fallschirm beschädigt, sodass das Flugzeug mit erhöhter Geschwindigkeit zu Boden stürzte. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 53-jährige Pilot tödliche Verletzungen.

Die Umstände, welche zum Abriss der Tragflächen und zur Beschädigung des Fallschirms des Rettungssystems führten, sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell