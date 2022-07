POL-MFR: (856) Hoher Sachschaden nach Wohnhausbrand

Erlangen (ots) - Am Mittwochmorgen (13.07.2022) trat ein bislang unbekannter Mann zwei Kindern in Büchenbach in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 07:40 Uhr fuhren die beiden Schülerinnen mit dem Fahrrad zur Schule. Sie befuhren die Aschaffenburger Straße und bogen in ein Waldstück in Richtung Norden ab. Neben dem ...

