POL-MFR: (681) Brand in einem Erlanger Mehrfamilienhaus

Altdorf (ots) - Am Samstagabend (28.05.2022) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann in einem Geschäft in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land) einer Frau gegenüber in schamverletzender Art und Weise. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Geschädigte hielt sich gegen 18:30 Uhr in einem Geschäft in der Frauenfeldstraße auf, als sie einen Mann bemerkte, der ...

mehr