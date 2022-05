POL-MFR: (678) Mitteilung über Person mit Waffe löste größeren Polizeieinsatz aus

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am Freitagnachmittag (27.05.2022) ereignete sich in Röthenbach a.d. Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Motorradfahrerin erlitt tödliche Verletzungen. Gegen 14:30 Uhr befuhr die Motorradfahrerin die Staatsstraße 2405 von Röthenbach a.d. Pegnitz in Richtung Renzenhof. Etwa 100 Meter vor der ...

mehr