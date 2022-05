Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (570) Motorrad entwendet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Samstagvormittag (07.05.2022) kam eine 18-Jährige zur Polizei und gab an, dass ihr Motorrad entwendet worden sei. Die Polizei sucht Zeugen.

Die junge Frau hatte die schwarze Yamaha YZF-R125 mit dem amtlichen Kennzeichen N-LZ 119 am 02.05.2022 auf dem Gehsteig im Stadtteil Wöhrd in der Emilienstraße mit Lenkradsperre abgestellt. Am 04.05.2022 hatte sie ihr Motorrad noch stehen sehen, aber als sie am Freitag (06.05.22) gegen 08:00 Uhr zu ihrem Motorrad kam, stand es nicht mehr an seinem Platz. Die 18-Jährige hatte noch den Nahbereich abgesucht, die Yamaha jedoch nicht mehr vorgefunden.

Die Nürnberger Kripo bittet nun eventuelle Zeugen, die im Tatzeitraum 04.-06.05.2022 Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Motorrades geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

/ Rainer Seebauer

