POL-MFR: (533) Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Stein - Christina Hantke wird neue Dienststellenleiterin

Erlangen (ots) - In der Nacht von Dienstag (26.04.2022) auf Mittwoch (27.04.2022) versuchten Unbekannte in einen Supermarkt im Erlanger Stadtteil Sieglitzhof einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 04:30 Uhr versuchten Unbekannte über ein Fenster im Hinterhof in den Verbrauchermarkt in der Sieglitzhofer Straße einzusteigen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro. In das Gebäude gelangten ...

mehr